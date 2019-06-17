Добровольные взносы клиентов НПФ «Сафмар» выросли в два раза

На счета накопительных пенсий клиентов АО НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), которые участвуют в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений, поступило 136,2 млн рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).

В 2018 году в программе участвовали 21,2 тыс. клиентов «Сафмар», они произвели дополнительные личные взносы на общую сумму 145,7 млн рублей. Средний счет участника этой программы составил 123,8 тыс. рублей, что вдвое больше среднего счета клиента «Сафмар», не принимающего участие в проекте, — 60,4 тыс. рублей.

К началу июня 2019 года участники программы накопили 1,7 млрд рублей за счет личных взносов и средств работодателей. От государства поступило 1,6 млрд рублей, рассказали в пресс-службе НПФ «Сафмар».

По данным ПФР, в 2018 году добровольные взносы россиян, участвующих в программе софинансирования пенсионных накоплений, достигли 4,9 млрд рублей, государство приумножило сумму до 4,7 млрд рублей.

С 2009 по 2018 год общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками программы, достигла 121,8 млрд рублей.

Всего число клиентов фонда «Сафмар» достигло 3,9 млн человек, объем пенсионных накоплений составляет 247,7 млрд рублей.