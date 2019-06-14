Российским полицейским разрешили ездить в отпуск в Таиланд и Турцию

Полицейским и сотрудникам других ведомств запретили выезжать за границу в 2014 году. По новому распоряжению главы МВД сотрудники органов внутренних дел смогут выезжать в Турцию и Таиланд. Ранее полицейским уже разрешили отдыхать в странах СНГ, Китае, Вьетнаме и Кубе, написал RT.

Для того, чтобы уехать в отпуск за границу, полицейские должны обратиться с заявлением к своему руководителю. Тот отправит документ на рассмотрение комиссии, в которую входит начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности. Они дают разрешение или отказывают в нем, сообщил «Коммерсантъ».