Российским полицейским разрешили ездить в отпуск в Таиланд и Турцию
Глава МВД России Владимир Колокольцев 12 июня разрешил полицейским ездить на отдых в Турцию и Таиланд
Полицейским и сотрудникам других ведомств запретили выезжать за границу в 2014 году. По новому распоряжению главы МВД сотрудники органов внутренних дел смогут выезжать в Турцию и Таиланд. Ранее полицейским уже разрешили отдыхать в странах СНГ, Китае, Вьетнаме и Кубе, написал RT.
Для того, чтобы уехать в отпуск за границу, полицейские должны обратиться с заявлением к своему руководителю. Тот отправит документ на рассмотрение комиссии, в которую входит начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности. Они дают разрешение или отказывают в нем, сообщил «Коммерсантъ».
Как писали Юга.ру, в 2018 году МВД РФ сократило до 13 список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых.
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