Возле школы в Кабардино-Балкарии произошел взрыв

Кабардино-Балкария

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Неустановленное взрывное устройство сработало возле школы в селении Дыгулыбгей Кабардино-Балкарии

Инцидент произошел утром 13 июня. Устройство сработало возле забора школы № 10 на улице Кокова.

«На момент происшествия в здании находилось все руководство и администрация школы, а также работал летний оздоровительный пришкольный лагерь "Солнышко". Пострадавших нет. Причины выясняются», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Баксан, к которому относится селение.

Местность обследовали саперы, устанавливается тип взрывного устройства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу случившегося не поступало.

Взрыв Происшествия Школа
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Возле школы в Кабардино-Балкарии произошел взрыв
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