Возле школы в Кабардино-Балкарии произошел взрыв

Инцидент произошел утром 13 июня. Устройство сработало возле забора школы № 10 на улице Кокова.

«На момент происшествия в здании находилось все руководство и администрация школы, а также работал летний оздоровительный пришкольный лагерь "Солнышко". Пострадавших нет. Причины выясняются», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Баксан, к которому относится селение.

Местность обследовали саперы, устанавливается тип взрывного устройства.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу случившегося не поступало.