Возле школы в Кабардино-Балкарии произошел взрыв
Неустановленное взрывное устройство сработало возле школы в селении Дыгулыбгей Кабардино-Балкарии
Инцидент произошел утром 13 июня. Устройство сработало возле забора школы № 10 на улице Кокова.
«На момент происшествия в здании находилось все руководство и администрация школы, а также работал летний оздоровительный пришкольный лагерь "Солнышко". Пострадавших нет. Причины выясняются», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Баксан, к которому относится селение.
Местность обследовали саперы, устанавливается тип взрывного устройства.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу случившегося не поступало.
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