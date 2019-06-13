Град повредил 2,5 тыс. га посевов и садов на Кубани

В Краснодарском крае оценивают ущерб от града, повредившего посевы и сады в трех районах региона

«Градобой прошел 8 июня в Красноармейском районе, а также 12 июня в Абинском и Крымском районах. Повреждения зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах», — сообщили в пресс-службе минсельхоза Кубани.

По предварительной данным, в Абинском районе повреждено 1,5 тыс. га садов. В Крымском районе пострадали плодовые культуры на площади более 70 га. В Красноармейском районе повреждены посевы зерновых на площади более 1 тыс. га.

Сейчас ведомство уточняет информацию о повреждениях и оценивают нанесенный предприятиям финансовый ущерб.

Напомним, в крае продолжает действовать экстренное предупреждение о грозах с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.