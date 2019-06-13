Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но оставил в силе сроки наказания

Московский городской суд 13 июня рассмотрел апелляционную жалобу по делу футболистов Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляции адвокатов и представление прокурора на приговор Пресненского районного суда. Защита пыталась обжаловать приговор и полностью исключить статью «Хулиганство», а также убрать из приговора составы преступлений с формулировкой «из хулиганских побуждений» и переквалифицировать их. Суд отклонил апелляции и оставил в силе сроки прежнего приговора, пишет RT. При этом суд отменил прежний приговор, удовлетворив представление прокуратуры, которая просила вернуть пункт «а». ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Таким образом, единственное, что изменил Мосгорсуд, — он снова признал оружием стул , которым Кокорин ударил чиновника, уточнил «Матч ТВ».