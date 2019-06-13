Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но оставил в силе сроки наказания

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Московский городской суд 13 июня рассмотрел апелляционную жалобу по делу футболистов Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляции адвокатов и представление прокурора на приговор Пресненского районного суда.

Защита пыталась обжаловать приговор и полностью исключить статью «Хулиганство», а также убрать из приговора составы преступлений с формулировкой «из хулиганских побуждений» и переквалифицировать их. Суд отклонил апелляции и оставил в силе сроки прежнего приговора, пишет RT.

При этом суд отменил прежний приговор, удовлетворив представление прокуратуры, которая просила вернуть пункт «а». ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Таким образом, единственное, что изменил Мосгорсуд, — он снова признал оружием стул, которым Кокорин ударил чиновника, уточнил «Матч ТВ».

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Как сообщали Юга.ру, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.

Учитывая, что день в СИЗО считается за полтора дня в колонии общего режима, подсудимые уже отбыли год наказания и братьям Кокориным осталось провести в заключении шесть месяцев, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — пять месяцев.

Напомним, все четверо оказались под следствием после того, как 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга, которого Кокорин ударил стулом.

Павел Мамаев Прокуратура Суд

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