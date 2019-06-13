На Кубани прогнозируют ливни с градом

Краснодарский край

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В Краснодарском каре 13 июня будет действовать экстренное предупреждение из-за непогоды

Местами в четверг в регионе пройдут сильные дожди. Ожидается ливень с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В юго-восточной и юго-западной частях края, а также на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. 

В Сочи погода ухудшится вечером 13 июня. С 18:00 и до вечера 14 июня на курорте прогнозируют сильный дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

МЧС Погода Штормовые предупреждения
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