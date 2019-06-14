Фестиваль «Стереопикник» начал отбор местных музыкантов в Краснодаре
В Краснодаре 7 и 8 сентября вновь пройдет фестиваль музыки и еды «Стереопикник»
Организаторы проводят отбор местных артистов, которые смогут выступить на одной сцене с хедлайнерами этого года, имена которых пока не разглашаются.
Чтобы войти в шорт-лист, нужно опубликовать у себя в аккаунте в соцсетях (в инстаграме, «ВКонтакте», фейсбуке) видео с выступлением. Композиция должна быть авторской, а не кавером. Под видеозаписью обязательно нужно поставить хештег #ЭтоМойСтереопикник. Организаторы свяжутся с лучшими участниками отбора и устроят в прямом эфире акустический концерт в профессиональной студии Dj Studio ShowRoom.
«Отбор заканчиваем в конце июля, но чем раньше публикуете видео, тем лучше. Так вы с большей вероятностью попадете на запись в студию», — сообщили организаторы фестиваля.
«Стереопикник» пройдет в Краснодаре в пятый раз. На сцене фестиваля в разные годы выступали Луна, Линда, СБПЧ, Антоха MC, Наадя, Меджикул, Найк Борзов и другие российские или русскоязычные музыканты.
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