Фестиваль «Стереопикник» начал отбор местных музыкантов в Краснодаре

Организаторы проводят отбор местных артистов, которые смогут выступить на одной сцене с хедлайнерами этого года, имена которых пока не разглашаются.

Чтобы войти в шорт-лист, нужно опубликовать у себя в аккаунте в соцсетях (в инстаграме, «ВКонтакте», фейсбуке) видео с выступлением. Композиция должна быть авторской, а не кавером. Под видеозаписью обязательно нужно поставить хештег #ЭтоМойСтереопикник. Организаторы свяжутся с лучшими участниками отбора и устроят в прямом эфире акустический концерт в профессиональной студии Dj Studio ShowRoom.

«Отбор заканчиваем в конце июля, но чем раньше публикуете видео, тем лучше. Так вы с большей вероятностью попадете на запись в студию», — сообщили организаторы фестиваля.