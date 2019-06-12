Легковушка опрокинулась на бок при столкновении с другой машиной в Краснодаре. Пострадал водитель
В Краснодаре на улице Российской 12 июня произошла авария с участием двух легковых автомобилей
ДТП случилось в 10:20 на пересечении улиц Уссурийской и Российской.
«Сотрудники ДПС установили, что 19-летний водитель автомобиля Kia ехал по улице Российской от Петра Метальникова в сторону Уссурийской. На перекрестке, при повороте налево он не уступил автомобилю BMW, за рулем которого находилась 27-летняя местная жительница», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате удара автомобиль Kia опрокинулся набок. Водителю понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 12 июня легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В этот же день на улице Российской автомобиль сбил насмерть мужчину.
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