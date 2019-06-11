В Новороссийске пенсионерку убили топором в ее квартире

Краснодарский край

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Полиция ищет убийцу 65-летней жительницы Новороссийска, тело которой нашли в ее квартире

Женщину обнаружила мертвой ее сестра. Она лежала на кровати, на голове у нее было семь рубленых ран, а рядом лежал топор.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник издания отметил, что один из мотивов убийства — деятельность убитой.

Женщина переехала в Новороссийск из Кемерово несколько лет назад. В последнее время она продавала БАДы для желающих сбросить вес, набирала группы для похудения и активно посещала бизнес-тренинги.

Новороссийск Убийство
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