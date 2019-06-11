В Сочи из больницы выписали туристку из Оренбургской области, которая пострадала в ДТП с двумя экскурсионными автобусами

Женщина вернулась в родной город Абдулино. «Городская администрация помогла женщине с трансфером в гостиницу и аэропорт, а также в приобретении специального корсета для восстановления после ДТП», — рассказали 11 июня в пресс -службе мэрии Сочи.

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После консультаций с ведущими краевыми специалистами еще одну пострадавшую вертолетом санитарной авиации накануне эвакуировали в больницу Краснодара. Таким образом, в краевые медицинские организации из Сочи транспортировали уже двух взрослых и ребенка. В больницах курорта остаются 17 человек. «Среди тех, кто остается в сочинских стационарах, есть местный житель, который сопровождал группу туристов в качестве экскурсовода. Другие пострадавшие прилетели на курорт из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова, Ульяновска», — уточнил представитель пресс-службы.

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