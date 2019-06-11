Из больницы Сочи выписали одну пострадавшую в ДТП с двумя автобусами. 20 человек остаются на госпитализации
В Сочи из больницы выписали туристку из Оренбургской области, которая пострадала в ДТП с двумя экскурсионными автобусами
Женщина вернулась в родной город Абдулино.
«Городская администрация помогла женщине с трансфером в гостиницу и аэропорт, а также в приобретении специального корсета для восстановления после ДТП», — рассказали 11 июня в пресс -службе мэрии Сочи.
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После консультаций с ведущими краевыми специалистами еще одну пострадавшую вертолетом санитарной авиации накануне эвакуировали в больницу Краснодара. Таким образом, в краевые медицинские организации из Сочи транспортировали уже двух взрослых и ребенка. В больницах курорта остаются 17 человек.
«Среди тех, кто остается в сочинских стационарах, есть местный житель, который сопровождал группу туристов в качестве экскурсовода. Другие пострадавшие прилетели на курорт из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова, Ульяновска», — уточнил представитель пресс-службы.
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Всем пациентам оказывается всесторонняя помощь: замена авиа- и железнодорожных билетов, предоставление гостиницы для родственников в Сочи и Краснодаре, трансфер по факту выписки, приобретение необходимых медицинских средств реабилитации. Родители мальчика и девочки, находящихся в сочинском медицинском учреждении, обратились с просьбой обеспечить их детей путевками в санаторий после выписки из стационара, чтобы продолжить отдых и лечение.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 июня в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. От удара один из них перевернулся на бок. За помощью медиков обратились 26 человек, двух из них — ребенка и взрослого — вертолетом санавиации доставили в Краснодар.
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