На взорвавшемся танкере в Махачкале потушили пожар

Дагестан

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В порту Махачкалы потушили пожар на танкере, на котором утром 11 июня произошел взрыв

Ранним утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефти взорвалась газовоздушная смесь. В результате погибли три человека и пятеро пострадали, пишет RT.

В 10:24 пламя локализовали. В 13:20 в машинном отделении танкера пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Специалисты устанавливают ущерб.

Огонь тушили 60 человек и 16 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Взрыв Махачкала МЧС Пожары
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На взорвавшемся танкере в Махачкале потушили пожар

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