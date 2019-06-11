На взорвавшемся танкере в Махачкале потушили пожар
В порту Махачкалы потушили пожар на танкере, на котором утром 11 июня произошел взрыв
Ранним утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефти взорвалась газовоздушная смесь. В результате погибли три человека и пятеро пострадали, пишет RT.
В 10:24 пламя локализовали. В 13:20 в машинном отделении танкера пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Специалисты устанавливают ущерб.
Огонь тушили 60 человек и 16 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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