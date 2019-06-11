На взорвавшемся танкере в Махачкале потушили пожар

В порту Махачкалы потушили пожар на танкере, на котором утром 11 июня произошел взрыв

Ранним утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту при перекачке нефти взорвалась газовоздушная смесь. В результате погибли три человека и пятеро пострадали, пишет RT.