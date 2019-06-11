На железной дороге в сторону Сочи собираются улучшить качество связи и мобильный интернет

В России на улучшение качества мобильной связи и интернета на восьми участках железной дороги, в том числе от Горячего Ключа до Сочи, потратят 2 млрд рублей

Соглашение об этом подписали провайдер цифровых услуг МТС и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Проект стоимостью более 2 млрд рублей предусматривает улучшение качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс.

В планах по Краснодарскому краю — расширение покрытия сетей 3G и 4G, а также увеличение скорости доступа в интернет, точечное устранение «белых пятен» на горных участках от Горячего Ключа до Сочи, сообщили в пресс-службе МТС.

Проект рассчитан до 2021 года. Планируется, что МТС установит антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям.

Всего по договору для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом собираются построить около 400 дополнительных базовых станций LTE вдоль железных дорог на отрезках от Москвы до Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Липецка, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи, а также на участках Санкт-Петербург — Бусловская, Новосибирск — Барнаул.

МТС получила доступ к площадкам и электроснабжению для установки оборудования в труднодоступных и удаленных местах.

Это соглашение стало продолжением проекта МТС и РЖД, который стартовал на Петербургском форуме в 2016 году. Во время его реализации к 2018 году установили базовые станции вдоль железной дороги Москва — Санкт-Петербург, а в скоростных поездах «Сапсан» и «Аллегро» — репитеры (повторители и усилители сигналов сотовой связи, предназначенные для расширения ее зоны покрытия).