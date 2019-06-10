Мурга был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве в апреле, а 7 июня — в международный. 10 июня суд заочно заключил его под стражу, передает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по региону.

Как писали Юга.ру, Мургу подозревают в присвоении 3,5 млн рублей, выделенных на создание специального сайта, который продвигал бы бренд «Ставропольское качество».

Деньги на эти цели выделили из краевого бюджета, конкурс на создание сайта выиграло ГУП «Корпорация развития Ставропольского края». По данным следствия, Мурга потребовал от корпорации вернуть из общей суммы 3,5 млн рублей, так как условия госконтракта по созданию сайта были выполнены не полностью.

Бывший глава корпорации Заур Абдурахимов передал напрямую Мурге эту сумму, но тот в бюджет их не вернул.

Мурга занял пост зампреда правительства Ставропольского края в августе 2017 года. В марте 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию после того, как стало известно о возбуждении дела в отношении его бывшего первого заместителя Елены Кильпы. Ей инкриминируют 10-кратное завышение стоимости госконтракта (ч.1 ст.285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями).