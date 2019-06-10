Полковника Захарченко оправдали по эпизоду о взятке в 800 тыс. долларов и осудили на 13 лет за коррупцию

Захарченко обвиняли в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Следствию были известны три эпизода его возможной преступной деятельности: получение денег от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса, получение 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и около 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.

По предварительной информации, Захарченко получил от Дусса взятку в 800 тыс. долларов. Ресторатор по требованию полковника оформил ему скидочную карту в рестораны. Она позволила Захарченко сэкономить около 3 млн рублей. Также Захарченко пытался препятствовать следствию: он рассказал начальству «Нота-банка» о готовящихся обысках.