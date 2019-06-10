Полковника Захарченко оправдали по эпизоду о взятке в 800 тыс. долларов и осудили на 13 лет за коррупцию
Пресненский суд Москвы 10 июня вынес приговор экс-руководителю антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрию Захарченко, подозреваемому в получении взятки
Захарченко обвиняли в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Следствию были известны три эпизода его возможной преступной деятельности: получение денег от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса, получение 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и около 800 тыс. рублей в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева.
По предварительной информации, Захарченко получил от Дусса взятку в 800 тыс. долларов. Ресторатор по требованию полковника оформил ему скидочную карту в рестораны. Она позволила Захарченко сэкономить около 3 млн рублей. Также Захарченко пытался препятствовать следствию: он рассказал начальству «Нота-банка» о готовящихся обысках.
Суд оправдал Захарченко по ключевому из трех обвинений в коррупции.
«Не доказан факт получения взятки в 800 тыс. долларов. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — цитирует РИА «Новости» судью Елену Абрамову.
Два других обвинения судья оставила в силе. Обвинение требовало для Захарченко 15 с половиной лет колонии и штраф в 494,9 млн рублей. Но суд приговорили его к 13 годам колонии. Дополнительно он назначил ему штраф в 117 млн рублей.
Полковник не признал свою вину и хочет обжаловать приговор, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, бывшего врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по делу о коррупционных связях руководства СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). При обыске у Захарченко в квартире изъяли более 8 млрд рублей. Спустя некоторое время суд арестовал еще 1 млрд рублей.
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