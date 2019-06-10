В Краснодаре улицу Щорса собираются отремонтировать, чтобы избежать регулярных подтоплений

«Проблема отвода ливневых вод рядом с домом № 47 по улице Щорса хорошо известна. Здесь были регулярные локальные подтопления», — сказала Малова.

Об этом рассказала глава Центрального округа города Елена Малова во время встречи с председателями органов территориального общественного самоуправления.

По ее словам, в этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы Щорса от Промышленной до моста на Северной отремонтируют покрытие проезжей части, сделают систему водоотведения, установят бордюры, построят подход к пешеходному переходу через ж/д пути.

Кроме того, планируют отремонтировать улицу Ломоносова от Буденного до Кузнечной. На этом участке заменят асфальт, сообщили 10 июня в пресс-службе администрации Краснодара.