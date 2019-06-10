В Краснодаре улицу Щорса собираются отремонтировать, чтобы избежать регулярных подтоплений
В Краснодаре планируют отремонтировать улицу Щорса, которую регулярно подтапливает
Об этом рассказала глава Центрального округа города Елена Малова во время встречи с председателями органов территориального общественного самоуправления.
«Проблема отвода ливневых вод рядом с домом № 47 по улице Щорса хорошо известна. Здесь были регулярные локальные подтопления», — сказала Малова.
По ее словам, в этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы Щорса от Промышленной до моста на Северной отремонтируют покрытие проезжей части, сделают систему водоотведения, установят бордюры, построят подход к пешеходному переходу через ж/д пути.
Кроме того, планируют отремонтировать улицу Ломоносова от Буденного до Кузнечной. На этом участке заменят асфальт, сообщили 10 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, власти рассказали, что планируют в 2019 году полностью отремонтировать улицу Суворова. Кроме того, 17 мая в Краснодаре начали ремонтировать улицы Базовскую и Головатого. Также новый асфальт планируют сделать на пяти кварталах улицы Новокузнечной от Красноармейской до Базовской.
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