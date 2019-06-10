На Кубани водолазы разминировали более 30 боеприпасов в Черном море
Под Новороссийском Водолазы обезвредили более 30 снарядов времен Великой Отечественной войны
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в течение десяти дней проводили работы по разминированию снарядов времен Великой Отечественной войны на дне Черного моря. Для этого водолазы использовали противодиверсионный катер «Грачонок». Всего военные взорвали более 30 артиллерийских снарядов, авиационных бомб и якорных мин, лежащих на глубинах до 10 метров, пишет ТАСС.
Данные о том, где лежат бомбы, поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна.
Работы завершили этап по очистке акватории Черного моря у берегов Краснодарского края.
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