Научный центр получил грант на 2,5 млн рублей на спасение дельфинов в Черном море

Об этом рассказала директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. По ее словам, центр должен получить 2,5 млн рублей, которые направят на проведение тренингов по спасению дельфинов в Черном море, написали РИА «Новости».

Кроме того, Белей заявила, что к ним в центр часто звонят люди, которые находят дельфинов на берегу или в прибрежной зоне. Эти люди не знают, что нужно делать и как они могут помочь. Поэтому «Дельфа» получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих, пишет RT.

Те люди, которые захотят заниматься спасением дельфинов, смогут пройти углубленный курс по ветеринарии морских млекопитающих.