Научный центр получил грант на 2,5 млн рублей на спасение дельфинов в Черном море
Центру спасения дельфинов «Дельфа» выделили 2,5 млн рублей для проведения тренингов по спасению животных в Черном море
Об этом рассказала директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. По ее словам, центр должен получить 2,5 млн рублей, которые направят на проведение тренингов по спасению дельфинов в Черном море, написали РИА «Новости».
Кроме того, Белей заявила, что к ним в центр часто звонят люди, которые находят дельфинов на берегу или в прибрежной зоне. Эти люди не знают, что нужно делать и как они могут помочь. Поэтому «Дельфа» получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих, пишет RT.
Те люди, которые захотят заниматься спасением дельфинов, смогут пройти углубленный курс по ветеринарии морских млекопитающих.
Как сообщали Юга.ру, 27 мая в Сочи в районе Имеретинского порта детеныша афалины освободили из рыболовного невода. Позже научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» в своей группе во «Вконтакте» сообщил, что в Краснодарском крае за пять месяцев 2019 года в Черном море погибли 167 дельфинов.
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