В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской

В Краснодаре в ночь с 7 на 8 июня отключат светофоры на перекрестке улиц Старокубанской и Ставропольской

Отключение связано с переустройством Старокубанского кольца. Светофоры не будут работать с 22:00 7 июня до 17:00 8 июня.

«На этом участке 14 светофоров — это единый светофорный объект. Из-за переустройства кольца все их нужно заменить. Эту работу мы начали в конце мая, сейчас проверяем, налаживаем светофоры. Возможно, будут еще отключения. Мы постараемся это делать по ночам и в выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

По его словам, рабочие сначала демонтируют старые светофоры, затем полностью заменят кабели, контроллеры управления и установят новые опоры. На них сделают новые светофоры, после чего запустят их в работу, сообщили вы пресс-службе администрации Краснодара.