В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской
В Краснодаре в ночь с 7 на 8 июня отключат светофоры на перекрестке улиц Старокубанской и Ставропольской
Отключение связано с переустройством Старокубанского кольца. Светофоры не будут работать с 22:00 7 июня до 17:00 8 июня.
«На этом участке 14 светофоров — это единый светофорный объект. Из-за переустройства кольца все их нужно заменить. Эту работу мы начали в конце мая, сейчас проверяем, налаживаем светофоры. Возможно, будут еще отключения. Мы постараемся это делать по ночам и в выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
По его словам, рабочие сначала демонтируют старые светофоры, затем полностью заменят кабели, контроллеры управления и установят новые опоры. На них сделают новые светофоры, после чего запустят их в работу, сообщили вы пресс-службе администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ночь с 3 на 4 июня начался ремонт Старокубанского кольца. Через него по зеленому островку проложат по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по Ставропольской через Старокубанскую. Ранее с улицы Старокубанской пересадили деревья и кустарники, а также перенесли коммуникации. Полностью отремонтировать улицу Старокубанскую планируется к концу лета 2019 года.
Специалисты параллельно переустраивают кольцо на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной. После ремонта оно станет Т-образным перекрестком. Кроме того, по улице Сормовской открыли еще одну полосу движения в сторону Комсомольского микрорайона.
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