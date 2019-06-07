В Карачаево-Черкесии осудили сотрудника ФСИН, сбивший женщину с двумя детьми на переходе
Черкесский городской суд 6 июня вынес приговор сотруднику ФСИН, который в сентябре сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе
В Черкесске на улице Доватора 4 сентября 2018 года автомобиль сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину и двух ее детей. За рулем машины находился сотрудник ФСИН. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей).
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Сотрудника ФСИН приговорили к одному году и трем месяцам ограничения свободы. Его также лишили водительских прав на год. Представитель потерпевшей стороны, юрист Виктория Шевелева пояснила «Кавказскому узлу», что ограничение свободы — это не колония, а запрет на определенные действия.
Юрист добавила, что обвиняемый передал пострадавшим 500 тыс. рублей. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами еще на 500 тыс. рублей.
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