В Карачаево-Черкесии осудили сотрудника ФСИН, сбивший женщину с двумя детьми на переходе

Черкесский городской суд 6 июня вынес приговор сотруднику ФСИН, который в сентябре сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе

В Черкесске на улице Доватора 4 сентября 2018 года автомобиль сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину и двух ее детей. За рулем машины находился сотрудник ФСИН. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей).

Сотрудника ФСИН приговорили к одному году и трем месяцам ограничения свободы. Его также лишили водительских прав на год. Представитель потерпевшей стороны, юрист Виктория Шевелева пояснила «Кавказскому узлу», что ограничение свободы — это не колония, а запрет на определенные действия.