Прокуратура не хочет пересматривать дело о ДТП, в котором полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

Прокуратура Нальчика в июне направила в суд представление и потребовала не пересматривать дело о ДТП, в котором полицейский сбил мужчину

ДТП произошло 20 апреля 2017 года. Сотрудник Баксанского РОВД Вячеслав Кушхабиев сбил на пешеходном переходе в Нальчике 30-летнего местного жителя. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице. Родственники добились возбуждения уголовного дела, однако полицейский подал жалобу в суд и дело закрыли. Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 декабря 2018 года направил дело на новое расследование.

Нальчикский городской суд 26 апреля снова начал рассматривать дело о ДТП. Суд 8 мая также удовлетворил требования представителя родственников погибшего о возврате дела в прокуратуру. Суд требовал устранить препятствия для рассмотрения дела, пишет «Кавказский узел».

Представитель потерпевшей стороны Павел Мишарин рассказал «Кавказскому узлу», что прокуратура Нальчика 6 июня направила в Верховный суд республики апелляцию и потребовала не возвращать дело прокурору. В ведомстве считают это постановление суда необоснованным.