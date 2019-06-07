Прокуратура не хочет пересматривать дело о ДТП, в котором полицейский сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
Прокуратура Нальчика в июне направила в суд представление и потребовала не пересматривать дело о ДТП, в котором полицейский сбил мужчину
ДТП произошло 20 апреля 2017 года. Сотрудник Баксанского РОВД Вячеслав Кушхабиев сбил на пешеходном переходе в Нальчике 30-летнего местного жителя. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице. Родственники добились возбуждения уголовного дела, однако полицейский подал жалобу в суд и дело закрыли. Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 декабря 2018 года направил дело на новое расследование.
Нальчикский городской суд 26 апреля снова начал рассматривать дело о ДТП. Суд 8 мая также удовлетворил требования представителя родственников погибшего о возврате дела в прокуратуру. Суд требовал устранить препятствия для рассмотрения дела, пишет «Кавказский узел».
Представитель потерпевшей стороны Павел Мишарин рассказал «Кавказскому узлу», что прокуратура Нальчика 6 июня направила в Верховный суд республики апелляцию и потребовала не возвращать дело прокурору. В ведомстве считают это постановление суда необоснованным.
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Мишарин уточнил, что суд должен рассмотреть апелляционное представление в течение месяца. Прокуратура просит суд отменить постановление. Там считают, что органы предварительного следствия корректно квалифицировали действия обвиняемого.
Представитель потерпевших заявил, что в обвинительном заключении органы предварительного следствия не привели обстоятельства, имеющие значение для дела. По его словам, эксперты установили, что Кушхабиев увидел переходящего дорогу мужчину на расстоянии 56,87 метра. При такой дистанции он мог затормозить, если бы ехал с разрешенной скоростью 60 км/час. Но следователи эти показания эксперта не проанализировали.
Мишарин добавил, что автомобиль полицейского был неисправен. В нем установлена турбина, которая в пять раз увеличивает мощность двигателя и уменьшает время набора максимальной скорости.
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