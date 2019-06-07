ФСБ сообщила о задержании лидеров 15 общин организации «Свидетели Иеговы» в Дагестане
В Дагестане в июне закрыли 15 общин организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России)
В течение нескольких лет члены общин незаконно собирали деньги для изучения экстремистской литературы и координации деятельности про распространению идеологии организации. Также они выезжали за границу для встречи с зарубежными координаторами, во время которых получали финансирование и рекомендации по расширению деятельности, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на официального представителя республиканского управления ФСБ.
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Правоохранительные органы задержали руководителей организации, ранее прошедших обучение в зарубежных центрах и осуществлявших вербовку новых членов из Дагестана. Отмечается, что у членов общин изъяли большое количество пропагандистской продукции. Ее использовали для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе детей, в организацию. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и запретил его работу. В мае этого же года Минюст ликвидировал все 45 общин свидетелей Иеговы на Кубани.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу от 395 российских общин свидетелей Иеговы.
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