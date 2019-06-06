Экстренное предупреждение по грозам с градом на Кубани продлили до выходных
В Краснодарском крае сохраняется вероятность гроз с градом и сильным ветром
Экстренное предупреждение по непогоде, объявленное накануне, продлили на 7-8 июня.
По данным синоптиков, 7-8 июня местами в крае (исключая Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным Краснодарского гидрометцентра, днем в эти дни температура в крае будет 27-32 °С, ночью — 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях 11-16 °С. На Черноморском побережье днем будет 25-30 °С, ночью — 18-23 °С.
В Краснодаре 7 июня кратковременный дождь возможен во второй половине дня. Ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °C, днем 28-30 °C.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.