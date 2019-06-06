Экстренное предупреждение по грозам с градом на Кубани продлили до выходных

В Краснодарском крае сохраняется вероятность гроз с градом и сильным ветром

Экстренное предупреждение по непогоде, объявленное накануне, продлили на 7-8 июня.

По данным синоптиков, 7-8 июня местами в крае (исключая Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем в эти дни температура в крае будет 27-32 °С, ночью — 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях 11-16 °С. На Черноморском побережье днем будет 25-30 °С, ночью — 18-23 °С.