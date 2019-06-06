Четыре российских компании попали в топ-100 безопасных авиаперевозчиков мира
Немецкий исследовательский центр Jacdec составил список самых безопасных авиаперевозчиков мира по итогам 2019 года
Аналитики JACDEC [Jet Airliner Crash Data Evaluation Center — Центр оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации — Юга.ру] составили рейтинг 100 крупнейших авиакомпаний планеты, отсортировав их по индексу безопасности.
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В 2019 году в списке оказались четыре российских авиаперевозчика. Наилучший индекс среди отечественных авиакомпаний показала «Россия» (88,81%) и заняла 47-ю строчку мирового рейтинга. На 76-м месте расположился «Аэрофлот» с показателем 83,51%, «Уральские авиалинии» с индексом 81,57% заняли 81-е место. S7 Airlines, показавшая результат в 67,39%, оказалась на 98-м месте.
Лидером рейтинга стала Государственная авиакомпания Финляндии — Finnair. В топ-10 вошли компании из Сингапура, Норвегии, ОАЭ, Испании, Нидерландов, Велиобритании и Австралии, следует из списка на сайте JACDEC.
Рейтинг публикуется с 1973 года. Каждый год специалисты JACDEC анализируют данные об авиационных инцидентах с самолетами гражданской авиации. Работу авиакомпаний оценивают по нескольким параметрам — от пассажирооборота до состояния авиапарка. Статистика нештатных ситуаций — один из главных критериев анализа.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году компания «Россия» стала лидером по трансферным перелетам среди авиаперевозчиков, которые работают в Санкт-Петербурге. В апреле портал о путешествиях TripAdvisor включил «Россию» в список лучших авиаперевозчиков мира.
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