Четыре российских компании попали в топ-100 безопасных авиаперевозчиков мира

Немецкий исследовательский центр Jacdec составил список самых безопасных авиаперевозчиков мира по итогам 2019 года

В 2019 году в списке оказались четыре российских авиаперевозчика. Наилучший индекс среди отечественных авиакомпаний показала «Россия» (88,81%) и заняла 47-ю строчку мирового рейтинга. На 76-м месте расположился «Аэрофлот» с показателем 83,51%, «Уральские авиалинии» с индексом 81,57% заняли 81-е место. S7 Airlines, показавшая результат в 67,39%, оказалась на 98-м месте.

Лидером рейтинга стала Государственная авиакомпания Финляндии — Finnair. В топ-10 вошли компании из Сингапура, Норвегии, ОАЭ, Испании, Нидерландов, Велиобритании и Австралии, следует из списка на сайте JACDEC.

Рейтинг публикуется с 1973 года. Каждый год специалисты JACDEC анализируют данные об авиационных инцидентах с самолетами гражданской авиации. Работу авиакомпаний оценивают по нескольким параметрам — от пассажирооборота до состояния авиапарка. Статистика нештатных ситуаций — один из главных критериев анализа.