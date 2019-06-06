В Сочи открылся международный фестиваль зеленого кино Ecocup

Фильмом открытия стала картина голландского режиссера Марка Веркера «Дикий Амстердам». Лента рассказывает о жизни диких животных в городе, которые приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям, и чувствуют себя здесь так же, как в первозданной природе.

Также зрители смогут увидеть документальные фильмы о море и его обитателях, о раздельном сборе мусора, о жизни пчел. Картины, представленные на фестивале, не появятся на больших экранах или в прокате городских кинотеатров, отметили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Основная тема кинофестиваля — сохранение биоразнообразия и проблема загрязнения окружающей среды. В рамках Ecocup зрители могут посетить открытые лекции, встречи с экспертами и мастер-классы, а также принять участие в экологической игре.

Участие в мероприятиях Ecocup бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.