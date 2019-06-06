В Сочи открылся международный фестиваль зеленого кино Ecocup
В Сочи 6 июня стартовал Международный фестиваль зеленого документального кино Ecocup
Фильмом открытия стала картина голландского режиссера Марка Веркера «Дикий Амстердам». Лента рассказывает о жизни диких животных в городе, которые приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям, и чувствуют себя здесь так же, как в первозданной природе.
Также зрители смогут увидеть документальные фильмы о море и его обитателях, о раздельном сборе мусора, о жизни пчел. Картины, представленные на фестивале, не появятся на больших экранах или в прокате городских кинотеатров, отметили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
Основная тема кинофестиваля — сохранение биоразнообразия и проблема загрязнения окружающей среды. В рамках Ecocup зрители могут посетить открытые лекции, встречи с экспертами и мастер-классы, а также принять участие в экологической игре.
Участие в мероприятиях Ecocup бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.
С 2010 года фестиваль Ecocup привозит в Россию и страны СНГ документальные фильмы из разных стран. В разные годы кинофорум прошел в более чем 20 городах России, а также на Украине, в Беларуси, Казахстане, Киргизии. Сочи принимает фестиваль впервые.
Как сообщали Юга.ру, одной из площадок фестиваля станет курорт «Роза Хутор». Там 7 июня в летнем кинотеатре горной резиденции Flacon 1170 состоится показ фильма «Небо» канадского режиссера Аллисона Макальпина.
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