Восстановлено движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 июня устранили последствия аварии с двумя трамваями на улице Каляева

Около 9:22 на пересечении улиц Калинина и Каляева столкнулись трамваи № 7 и № 6. В результате аварии пострадал один человек, он ударился о поручень сиденья. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.

Движение вагонов в обоих направлениях полностью восстановили в 10:30.

По предварительным данным, водитель трамвая № 7 ехал со стороны Славянского микрорайона и нарушил правила проезда перекрестка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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