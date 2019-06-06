Восстановлено движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны Краснодара
В Краснодаре 6 июня устранили последствия аварии с двумя трамваями на улице Каляева
Около 9:22 на пересечении улиц Калинина и Каляева столкнулись трамваи № 7 и № 6. В результате аварии пострадал один человек, он ударился о поручень сиденья. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.
Движение вагонов в обоих направлениях полностью восстановили в 10:30.
По предварительным данным, водитель трамвая № 7 ехал со стороны Славянского микрорайона и нарушил правила проезда перекрестка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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