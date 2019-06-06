В Краснодаре остановились трамваи в Юбилейный и Славянский микрорайоны

В Краснодаре утром 6 июня из-за ДТП временно остановилось движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны

Около 9:22 на пересечении улиц Калинина и Каляева столкнулись трамваи № 7 и № 6. Предположительно, один из водителей трамвая нарушил правила дорожного движения.

По предварительным данным, пострадал один из пассажиров. На месте работает бригада скорой помощи и сотрудники ДПС, рассказал директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев.