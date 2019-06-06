В Краснодаре остановились трамваи в Юбилейный и Славянский микрорайоны
В Краснодаре утром 6 июня из-за ДТП временно остановилось движение трамваев в Юбилейный и Славянский микрорайоны
Около 9:22 на пересечении улиц Калинина и Каляева столкнулись трамваи № 7 и № 6. Предположительно, один из водителей трамвая нарушил правила дорожного движения.
По предварительным данным, пострадал один из пассажиров. На месте работает бригада скорой помощи и сотрудники ДПС, рассказал директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев.
Сейчас движение вагонов в Юбилейный и Славянский микрорайоны временно остановили, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, 3 июня во время ливня на улице Железнодорожной дерево упало на машину и контактную сеть, из-за чего трамваи стояли около трех часов.
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