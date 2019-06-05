Пожар в онкоцентре Махачкалы потушили на площади 750 кв. метров
Крупный пожар, произошедший 5 июня в онкологическом центре в Махачкале, ликвидирован
Возгорание крыши онкоцентра произошло около 17:20.
К 18:37 огонь был локализован на площади 750 кв. метров, в 20:28 — ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
Из горящего здания вывели шесть человек, никто не пострадал, передает RT.
В ликвидации пожара участвовали более 50 человек. Причины возгорания выясняются.
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