Пожар в онкоцентре Махачкалы потушили на площади 750 кв. метров

Крупный пожар, произошедший 5 июня в онкологическом центре в Махачкале, ликвидирован

Возгорание крыши онкоцентра произошло около 17:20.

К 18:37 огонь был локализован на площади 750 кв. метров, в 20:28 — ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Из горящего здания вывели шесть человек, никто не пострадал, передает RT.

В ликвидации пожара участвовали более 50 человек. Причины возгорания выясняются.