Авиабомбу весом 250 кг вывезли из центра Севастополя
Пиротехники обезвредили авиабомбу времен войны, найденную 5 июня в центре Севастополя
«Боеприпас немецкого производства SC-250 находился в толще грунта в самом центре города — район улицы Капитанской. Вес авиабомбы — 250 килограммов. Радиус разлета осколков при подрыве — 1,2 тыс. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Опасный предмет обнаружили местные жители, его решено было вывезти за пределы города. Рядом находятся многоэтажки, поэтому для транспортировки снаряда людей пришлось эвакуировать. На время проведения работ их пригласили на бесплатный сеанс в кинотеатре.
Специалисты извлекли боеприпас из грунта, с помощью подъемного устройства осторожно погрузили в автомобиль, зафиксировали и транспортировали для дальнейшего уничтожения.
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