К Краснодаре и крае объявили предупреждение по грозам с градом

Краснодарский край

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На территории Краснодарского края, исключая Сочи, 5 и 6 июня прогнозируются грозы и сильный ветер

В Краснодаре с связи с этим объявлено штормовое предупреждение. 

«До конца суток 5 июня, а также 6 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили в мэрии города.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам 214-33-36 и 112.

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде. По данным синоптиков, 5-6 июня местами в регионе, исключая Сочи, ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Кроме того, на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения
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К Краснодаре и крае объявили предупреждение по грозам с градом
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