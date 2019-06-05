В Махачкале загорелся онкоцентр
В центре Махачкалы 5 июня произошел пожар в одном из отделений онкологического центра
«Поступила информация о том, что на улице Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра», — цитирует сообщение ГУ МЧС по Дагестану RT пресс-служба.
Возгорание произошло около 17:20. Спасатели ликвидируют пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет.
View this post on Instagram
В 17:20 05.06.2019 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице А. Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра. По предварительной информации пострадавших нет. Силы и средства уточняются. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «01» - со стационарного.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.