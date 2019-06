В Махачкале загорелся онкоцентр

View this post on Instagram

В 17:20 05.06.2019 г. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице А. Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра. По предварительной информации пострадавших нет. Силы и средства уточняются. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «01» - со стационарного.