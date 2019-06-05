В Махачкале загорелся онкоцентр

В центре Махачкалы 5 июня произошел пожар в одном из отделений онкологического центра

«Поступила информация о том, что на улице Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра», — цитирует сообщение ГУ МЧС по Дагестану RT пресс-служба.

Возгорание произошло около 17:20. Спасатели ликвидируют пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет.