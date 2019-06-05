В Крыму два человека погибли в ДТП с троллейбусом
Под Симферополем 4 июня произошло ДТП с троллейбусом, есть погибшие и пострадавшие
Авария произошла в 17:40 на Евпаторийском шоссе в поселке Богдановка в пригороде Симферополя. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 превысил скорость и врезался в стоявший троллейбус.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте, еще двоих человек из машины доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как сообщали Юга.ру, возле Олимпийского парка Сочи в мае микроавтобус врезался в столб посреди дороги, в результате пострадали ребенок и семеро взрослых.
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