В министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошли обыски
Правоохранительные органы 4 июня провели обыски и изъяли документы в министерстве культуры Кабардино-Балкарии
Силовики провели выемку бухгалтерских документов в офисе министерства культуры Кабардино-Балкарии в Нальчике. Обыски также прошли в кабинетах руководства.
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