В министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошли обыски

Силовики провели выемку бухгалтерских документов в офисе министерства культуры Кабардино-Балкарии в Нальчике. Обыски также прошли в кабинетах руководства.

По данным «Коммерсанта», должностных лиц министерства подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами, которые похищали через заключение контрактов на подготовку телепрограмм. Источник в правоохранительных органах сообщил, что контракты заключали с телекомпанией НОТР. Ущерб бюджету превысил 20 млн рублей.