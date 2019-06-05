В министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошли обыски

Кабардино-Балкария

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Правоохранительные органы 4 июня провели обыски и изъяли документы в министерстве культуры Кабардино-Балкарии

Силовики провели выемку бухгалтерских документов в офисе министерства культуры Кабардино-Балкарии в Нальчике. Обыски также прошли в кабинетах руководства.

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По данным «Коммерсанта», должностных лиц министерства подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами, которые похищали через заключение контрактов на подготовку телепрограмм. Источник в правоохранительных органах сообщил, что контракты заключали с телекомпанией НОТР. Ущерб бюджету превысил 20 млн рублей.

Министерство культуры России Нальчик ФСБ
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