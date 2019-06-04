В Новороссийске сбежавшую из больницы пациентку нашли мертвой. Медики ее не искали и не сказали о пропаже семье

Жительница Новороссийска пожаловалась в Следственный комитет и минздрав Кубани на сотрудников больницы, которые не стали бить тревогу, когда оттуда пропала ее мать

59-летняя Наталья Лысогорова два года назад перенесла инсульт, после чего стала страдать провалами памяти. Она попала в инфекционную больницу № 3 с пневмонией 29 апреля. Ее дочь, которая не могла находиться с ней рядом постоянно, попросила медиков звонить ей, если женщина будет собираться на прогулку или пропадет. Дважды врачи сообщали ей о том, что ее мать ушла — оба раза женщину находили во дворе, во второй раз она упала и разбила себе лицо.

7 мая женщина ушла из здания больницы вновь, однако на этот раз медики об исчезновении не сказали. Дочь звонила матери 7 и 8 мая, та брала трубки и говорила, что находится в больнице и все хорошо. 9 мая женщина решила навестить маму в больнице, но в палате лежали только ее вещи.

«Мы обыскали все семь этажей больницы и дворы, нигде маму не нашли, — рассказала женщина «Комсомольской правде». — Я спросила медсестер, почему не позвонили. Те сказали, что о пропаже 7 мая им сообщила соседка по палате. Медики позвонили на КПП охраннику, но тот ответил, что такая женщина прошла мимо несколько минут назад. После этого обратились к заведующему отделения, тот сказал, что позвонит родственникам, но этого не сделал».

Начались поиски женщины. Ее примерное местонахождение удалось определить благодаря пеленгации телефона. Тело женщины обнаружила сама дочь в заброшенном здании на виноградниках в районе поселка Федотовка, это произошло 18 мая. Судмедэксперты назвали причиной смерти сердечный приступ, датой смерти назвали 12 мая.

После этого женщина пожаловалась в минздрав Краснодарского края и написала заявление в СКР. Завотделения извинился перед ней и пообещал начать внутренне расследование.

В больнице ситуацию не комментируют. Следователи в ходе проверки не нашли признаков насильственной смерти Лысогоровой.