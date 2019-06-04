В «Сочи Парке» отметят День Пушкина
В Сочи 6 июня в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» устроят активности в честь дня рождения писателя Александра Пушкина
Гости «Сочи Парка» смогут принять участие в конкурсе чтецов и литературном квесте.
«Участники игры попытаются разгадать тайное послание Пушкина, и для этого им нужно вспомнить все его сказки. Искать ответы придется по всему парку, ключи-подсказки будут спрятаны во всех тематических землях», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
Еще одна героиня «Сочи Парка» — Баба Яга будет ждать детей в своей резиденции. Там пойдет викторина на знание произведений Пушкина. На Аллее Огней герои русских сказок пригласят всех желающих сделать снимок в тематической фотозоне.
Все участники мероприятий Дня Пушкина получат подарки от «Сочи Парка».
«Сочи Парк» перешел на летний режим и теперь работает с 10:00 до 22:00 без выходных. Гости отеля-замка «Богатырь» могут посетить первый тематический парк страны бесплатно. 1 июня в «Сочи Парке» открылись новые аттракционы, в том числе освежающая спрей-зона «Солнечный риф» с аквакачелями и мультимедийная «Галерея иллюзий».
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