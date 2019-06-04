В «Сочи Парке» отметят День Пушкина

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 6 июня в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» устроят активности в честь дня рождения писателя Александра Пушкина

Гости «Сочи Парка» смогут принять участие в конкурсе чтецов и литературном квесте.

«Участники игры попытаются разгадать тайное послание Пушкина, и для этого им нужно вспомнить все его сказки. Искать ответы придется по всему парку, ключи-подсказки будут спрятаны во всех тематических землях», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Читайте также:

Еще одна героиня «Сочи Парка» — Баба Яга будет ждать детей в своей резиденции. Там пойдет викторина на знание произведений Пушкина. На Аллее Огней герои русских сказок пригласят всех желающих сделать снимок в тематической фотозоне.

Все участники мероприятий Дня Пушкина получат подарки от «Сочи Парка».

«Сочи Парк» перешел на летний режим и теперь работает с 10:00 до 22:00 без выходных. Гости отеля-замка «Богатырь» могут посетить первый тематический парк страны бесплатно. 1 июня в «Сочи Парке» открылись новые аттракционы, в том числе освежающая спрей-зона «Солнечный риф» с аквакачелями и мультимедийная «Галерея иллюзий».

Курорты и туризм Литература отдых Праздники Развлечения Сочи Сочи Парк
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мэрия Сочи не забрала иск о сносе старообрядческого храма, который обещала не сносить
Мэр Краснодара ответил на предложение перенести административные учреждения на окраину
Мэр Краснодара: Некоторые материалы в бассейне в ЮМР были похожи на те, что использовались в «Хромой лошади»
Что власти Краснодара собираются делать с дождями летом и снегом зимой, рассказал мэр города
В Адыгее организовали туры для иностранных туристов
В Краснодаре планируют построить два аквапарка

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале