В «Сочи Парке» отметят День Пушкина

В Сочи 6 июня в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» устроят активности в честь дня рождения писателя Александра Пушкина

Гости «Сочи Парка» смогут принять участие в конкурсе чтецов и литературном квесте. «Участники игры попытаются разгадать тайное послание Пушкина, и для этого им нужно вспомнить все его сказки. Искать ответы придется по всему парку, ключи-подсказки будут спрятаны во всех тематических землях», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Еще одна героиня «Сочи Парка» — Баба Яга будет ждать детей в своей резиденции. Там пойдет викторина на знание произведений Пушкина. На Аллее Огней герои русских сказок пригласят всех желающих сделать снимок в тематической фотозоне. Все участники мероприятий Дня Пушкина получат подарки от «Сочи Парка».