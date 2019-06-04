Мэр Краснодара ответил на предложение перенести административные учреждения на окраину

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня ответил на вопрос о целесообразности переноса административных учреждений из центра Краснодара на окраину города

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В Краснодаре 4 июня состоялся брифинг для СМИ с участием Евгения Первышова. На нем журналист портала Юга.ру спросил, что, по мнению властей, нужно делать для борьбы с пробками в центральной части города и стоит ли переносить административные учреждения из центра на окраину.

Глава краевой столицы ответил, что нужно опираться на мнение экспертов и специалистов. По его словам, сейчас в работе находится генеральный план Краснодара, его делает институт перспективного развития.

«Сейчас пока реализуется четыре первых этапа из десяти, которые заключены в контракте. Я думаю, что это работа как раз генпланистов, не наши пожелания, а непосредственно специалистов, которые должны сказать, как дальше Краснодару необходимо развиваться: где должны быть места притяжения, где должны быть точки сосредоточения производственных мощностей, медицинских, государственных служб для того, чтобы мы улучшили ситуацию, в которой сегодня мы находимся. Сегодняшний генплан вообще не соответствует действительности. Коллеги уже сделали большую работу, сделали масштабную аэрофотосъемку, сейчас полностью идет анализ существующего генерального плана. Дальше приступят непосредственно к реализации самого проекта», — рассказал Первышов.

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Как сообщали Юга.ру, последний раз в Краснодаре генплан приняли в 2012 году на основе данных 2007 года. Публичные слушания по изменению генплана города начались в ноябре 2016 года. Проект изменений представили губернатору в декабре того же года, однако он не принял корректировки, так как они не в полной мере соответствовали требованиям жителей. После этого генплан отправили на доработку.

Концепцию нового генплана Краснодара планируют представить в июле. В документе планируется учесть проекты развития города, в том числе Краснодарской агломерации и улично-дорожной сети, Стратегию Краснодара — 2030, предмета охраны исторического центра кубанской столицы.

Евгений Первышов Инфраструктура Исторический центр Краснодар

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