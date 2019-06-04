Мэр Краснодара ответил на предложение перенести административные учреждения на окраину

В Краснодаре 4 июня состоялся брифинг для СМИ с участием Евгения Первышова. На нем журналист портала Юга.ру спросил, что, по мнению властей, нужно делать для борьбы с пробками в центральной части города и стоит ли переносить административные учреждения из центра на окраину.

Глава краевой столицы ответил, что нужно опираться на мнение экспертов и специалистов. По его словам, сейчас в работе находится генеральный план Краснодара, его делает институт перспективного развития.

«Сейчас пока реализуется четыре первых этапа из десяти, которые заключены в контракте. Я думаю, что это работа как раз генпланистов, не наши пожелания, а непосредственно специалистов, которые должны сказать, как дальше Краснодару необходимо развиваться: где должны быть места притяжения, где должны быть точки сосредоточения производственных мощностей, медицинских, государственных служб для того, чтобы мы улучшили ситуацию, в которой сегодня мы находимся. Сегодняшний генплан вообще не соответствует действительности. Коллеги уже сделали большую работу, сделали масштабную аэрофотосъемку, сейчас полностью идет анализ существующего генерального плана. Дальше приступят непосредственно к реализации самого проекта», — рассказал Первышов.