Ростовский филиал «Ростелекома» возглавил Сергей Мордасов

Сергей Мордасов ранее работал в Тамбове, он сменит на посту Сергея Алхасова, который возглавлял филиал с 2013 по 2019 год.

«Я рад оказаться на донской земле. Впервые за 16 лет трудовой деятельности я сменил место жительства, регион, филиал, — и это тоже для меня серьезный вызов», — сказал новый директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Кто такой Сергей Мордасов

Сергей Мордасов родился 13 ноября 1980 в Тамбове. В 2002 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», в 2008-м — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «Менеджмент организации», в 2013-м — Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС, получив квалификацию МВА «Управление в отрасли телекоммуникаций».

В отрасли связи Мордасов работает с 2003 года, занимал разные должности — от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2017 году стал одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России».

Женат, воспитывает двоих детей. Хобби — туризм.