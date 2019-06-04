Ростовский филиал «Ростелекома» возглавил Сергей Мордасов
Директором Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» в июне назначили Сергея Мордасова
Приказ о назначении подписал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов, сообщили 4 июня в пресс-службе «Ростелекома».
Сергей Мордасов ранее работал в Тамбове, он сменит на посту Сергея Алхасова, который возглавлял филиал с 2013 по 2019 год.
«Я рад оказаться на донской земле. Впервые за 16 лет трудовой деятельности я сменил место жительства, регион, филиал, — и это тоже для меня серьезный вызов», — сказал новый директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Кто такой Сергей Мордасов
Сергей Мордасов родился 13 ноября 1980 в Тамбове. В 2002 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», в 2008-м — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «Менеджмент организации», в 2013-м — Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС, получив квалификацию МВА «Управление в отрасли телекоммуникаций».
В отрасли связи Мордасов работает с 2003 года, занимал разные должности — от менеджера участка предоставления услуг до директора Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком».
В 2017 году стал одним из 100 победителей первого конкурса «Лидеры России».
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