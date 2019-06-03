Apple закроет iTunes

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Компания Apple заменит iTunes тремя новыми приложениями

Пользователи Apple почти 20 лет использовали iTunes для прослушивания музыки и подкастов, просмотра фильмов и телепередач, а также для управления своими устройствами.

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«В этом году Apple наконец готова перейти в новую эру. Компания запускает три новых приложения для Mac для замены iTunes: Music, TV и Podcasts. Это соответствует стратегии медиаприложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music», — написал Bloomberg 31 мая.

Планируется, что обновление произойдет вместе с выходом операционной системы 10.15 написал RT. Помимо этого готовится обновление ряда приложений, в числе которых «Карты», Apple Books, Mail и Home.

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iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple и бесплатно распространяемый для платформ macOS и Windows. Программа появилась 9 января 2001 года и изначально предназначалась для хранения музыки. С 2003 года в приложении можно было покупать песни, а в 2012-м iTunes появилась в России.

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