Более 300 самолетов Boeing оказались бракованными

Компания нашла бракованные детали в 312 самолетах 737 NG и 737 MAX по всему миру, пишет RT со ссылкой на сообщение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В тексте сообщения говорится, что в двух моделях самолетов предкрылки могут быть неправильно изготовлены и не соответствовать нормативным требованиям к прочности и долговечности.

Всего дефекты могут быть в 148 деталях в моделях 737 NG и 737 MAX, подверженных появлению трещин и преждевременному выходу из строя. Полный выход предкрылка из строя может привести к «повреждению самолета в полете». Компаниям, использующим воздушные судна с возможными некачественными деталями, поручили прекратить их эксплуатацию в течение десяти дней.

Авиакомпания «Победа», в парке которой больше всего самолетов Boeing-737 NG в России, заявила, что у ее лайнеров все впорядке. Кроме того, такие модели самолетов эксплуатируют «Аэрофлот», «Россия», S7, UTair, Azur air и другие перевозчики, пишет «Интерфакс».