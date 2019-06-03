Tinder обязали передавать переписку и данные пользователей силовикам

Вся Россия

Распечатать

Приложение для знакомств Tinder по решению Роскомнадзора будет передавать данные пользователей силовым структурам

Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, сообщила 3 июня «Роскомсвобода».

Читайте также:

Сервисы из этого реестра обязаны соблюдать закон «О противодействии терроризму», по которому администраторы ресурсов должны собирать и предоставлять по первому требованию силовиков личные данные пользователей, а также их переписку, аудио-, видео- и другие сообщения.

На сайте Tinder указано, что приложение собирает информацию об имени, поле, возрасте, характере, образе жизни, интересах, фото и видео. При подписании на платные услуги Tinder также хранит данные банковских карт.

В разделе «Конфиденциальность» на сайте сервиса для знакомств перечисляются случаи, когда приложение передает данные пользователей по закону.

Читайте также:

«Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», — сообщается на сайте Tinder.

Tinder — популярное приложение для мобильных телефонов, которое предлагает партнеров для романтических знакомств на основе установленных пользователем параметров и с учетом геолокации.

Антитеррор Роскомнадзор Технологии ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ЦБ: у каждого жителя Адыгеи есть почти 50 тыс. рублей сбережений
Спасатели вынесли из леса туристку, пострадавшую на экотропе в Сочи
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в июне
Древний артефакт «Священный котел нартов» вернули в Адыгею
Более 300 самолетов Boeing оказались бракованными
Tinder обязали передавать переписку и данные пользователей силовикам

Лента новостей

Статьи

«Раньше двор был проходным, и сюда в туалет пол-Краснодара ходило»

Жители города о жизни в центре

Статьи

Дорога в объезд Анапы

Что с ней происходит и когда ее достроят

Статьи

Отряд «Лиза Алерт» выпустил обучающие мультфильмы о безопасности

Их нужно посмотреть всем детям

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале