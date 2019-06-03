Tinder обязали передавать переписку и данные пользователей силовикам

Приложение для знакомств Tinder по решению Роскомнадзора будет передавать данные пользователей силовым структурам

Сервисы из этого реестра обязаны соблюдать закон «О противодействии терроризму», по которому администраторы ресурсов должны собирать и предоставлять по первому требованию силовиков личные данные пользователей, а также их переписку, аудио-, видео- и другие сообщения.

На сайте Tinder указано, что приложение собирает информацию об имени, поле, возрасте, характере, образе жизни, интересах, фото и видео. При подписании на платные услуги Tinder также хранит данные банковских карт.

В разделе «Конфиденциальность» на сайте сервиса для знакомств перечисляются случаи, когда приложение передает данные пользователей по закону.