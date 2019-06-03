Tinder обязали передавать переписку и данные пользователей силовикам
Приложение для знакомств Tinder по решению Роскомнадзора будет передавать данные пользователей силовым структурам
Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, сообщила 3 июня «Роскомсвобода».
Сервисы из этого реестра обязаны соблюдать закон «О противодействии терроризму», по которому администраторы ресурсов должны собирать и предоставлять по первому требованию силовиков личные данные пользователей, а также их переписку, аудио-, видео- и другие сообщения.
На сайте Tinder указано, что приложение собирает информацию об имени, поле, возрасте, характере, образе жизни, интересах, фото и видео. При подписании на платные услуги Tinder также хранит данные банковских карт.
В разделе «Конфиденциальность» на сайте сервиса для знакомств перечисляются случаи, когда приложение передает данные пользователей по закону.
«Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», — сообщается на сайте Tinder.
Tinder — популярное приложение для мобильных телефонов, которое предлагает партнеров для романтических знакомств на основе установленных пользователем параметров и с учетом геолокации.
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