Пропавшего подростка из Читы нашли на вокзале в Анапе

Краснодарский край

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Полицейские вечером 2 июня нашли в Анапе несовершеннолетнего жителя Читы Даниила Седельникова, который пропал без вести несколько дней назад

Юношу нашли полицейские в 23:00 на железнодорожном вокзале во время патрулирования территории. Молодой человек со своим 17-летним знакомым Артемом Ивченко приехал на вокзал, чтобы в кассах узнать стоимость и наличие билетов до Читы.

«В ходе беседы с молодыми людьми выяснилось, что все эти дни они находились на территории города-курорта без средств к существованию, законных представителей, без места пребывания. Все трое суток ночевали на лежаках центрального пляжа Анапы. Сейчас Данил и Артем нуждаются в помощи государства и ожидают прибытия в Анапу родителей или их законных представителей в Анапском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — рассказала майор полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних Вероника Бутовецкая.

Мать второго парня знала, где находится ее сын, поэтому не заявляла о его пропаже в полицию, сообщили 3 июня в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, 17-летний подросток из Читы приехал на вокзал Анапы 30 мая и перестал выходить на связь. О его пропаже в полицию сообщил отец.

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