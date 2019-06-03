ФСБ сообщила о вынесении приговора охраннику бывшего вице-премьера Крыма
25-летнего жителя Крыма Эдема Кадырова приговорили к четырем годам колонии за участие в вооруженном формировании на Украине
Кировский районный суд Крыма вынес приговор Кадырову за то, что он принимал участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), действующем на Украине. Об этом 3 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности России. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы.
По данным следствия, Эдем Кадыров в 2016 году вступил в ряды военизированного отряда, который действовал в приграничных районах Херсонской области, и прошел там специальную подготовку по обращению со стрелковым оружием. ФСБ отмечает, что в обязанности мужчины входила личная охрана командира формирования — Ленура Ислямова, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, но позже переехал на Украину. В отношении Ислямова в России возбуждено уголовное дело, он находится в федеральном розыске, его называют одним из организаторов энергетической блокады Крыма.
«Новая газета» связалась с Ислямовым в январе, когда УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании его охранника. Бывший вице-премьер Крыма сообщил изданию, что не знает задержанного и тот не принимал участие в деятельности отряда.
При этом сам Эдем Кадыров в суде признал вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства, уточняется в сообщении.
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