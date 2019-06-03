Трактор вылетел с трассы и въехал в толпу журналистов на гонках под Ростовом
На экстремальных гонках «Бизон-трек-шоу» под Ростовом 2 июня трактор одного из участников вылетел с трассы
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Инцидент произошел в начале мероприятия во время парных заездов. Один из гонщиков преодолел водное препятствие, после чего вылетел с трека и въехал в толпу репортеров.
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«Никто из журналистов за помощью не обращался, все целы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-центра гонок.
По данным «Российской газеты», были повреждены видеокамеры и экипировка журналистов.
«Бизон-трек-шоу» — ежегодные гонки на тракторах среди сельских механизаторов, которые проводятся с 2002 года на трассе Ростов — Таганрог. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 33 гонщика из Ставропольского края, Ростовской и Московской областей. Им предстояло пройти трассу с препятствиями протяженностью 10 км. Один из участников разогнал свой трактор до рекордных в этом году 80 км/ч.
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