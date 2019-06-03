Трактор вылетел с трассы и въехал в толпу журналистов на гонках под Ростовом

На экстремальных гонках «Бизон-трек-шоу» под Ростовом 2 июня трактор одного из участников вылетел с трассы

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Инцидент произошел в начале мероприятия во время парных заездов. Один из гонщиков преодолел водное препятствие, после чего вылетел с трека и въехал в толпу репортеров.

«Никто из журналистов за помощью не обращался, все целы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-центра гонок. По данным «Российской газеты», были повреждены видеокамеры и экипировка журналистов.