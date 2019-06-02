Произошел пожар в ТРК «Галактика» в Краснодаре. Посетителей эвакуировали

Краснодарский край

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Из-за пожара в краснодарском торгово-развлекательном комплексе «Галактика» утром 2 июня прошла эвакуация посетителей


О том, что в ТРК на улице Уральской сработала пожарная сигнализация, диспетчеры узнали в 11:26, и тут же направили туда силы и средства МЧС. В это время из «Галактики» эвакуировали 200 человек.

Пожарные, прибывшие на место через 10 минут, установили, что загорелись бывшие в употреблении вещи в подсобке площадью 5 кв. м. Пожар удалось ликвидировать силами сотрудников организации ее до приезда сотрудников МЧС.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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