Произошел пожар в ТРК «Галактика» в Краснодаре. Посетителей эвакуировали



О том, что в ТРК на улице Уральской сработала пожарная сигнализация, диспетчеры узнали в 11:26, и тут же направили туда силы и средства МЧС. В это время из «Галактики» эвакуировали 200 человек.

Пожарные, прибывшие на место через 10 минут, установили, что загорелись бывшие в употреблении вещи в подсобке площадью 5 кв. м. Пожар удалось ликвидировать силами сотрудников организации ее до приезда сотрудников МЧС.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.