В Ростове застрелили помощника депутата ЗСК

Помощника депутата Заксобрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаила Бакланова убили в Ростове-на-Дону в ночь на 1 июня

По информации источника «Интерфакса», Бакланов был застрелен в ходе конфликта своим знакомым.

Как пишет «Блокнот», инцидент произошел дома у 37-летнего помощника депутата в переулке Суздальском. К нему в гости пришел его знакомый, мужчины выпили, и гость стал оказывать знаки внимания девушке Бакланова. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры. После он изнасиловал девушку. Ей удалось вырваться и убежать, она вызвала в полицию.

По информации СКР по Ростовской области, подозреваемого задержали и возбудили уголовные дела об убийстве и изнасиловании, передает DonDay.