На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом из-за пьяного водителя пострадали восемь человек
В Тимашевском районе Кубани утром 1 июня произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек
Авария случилась около 5:50 на автодороге Тимашевск — Приморско-Ахтарск в районе хутора Ленина.
«Водитель автомобиля Land Rover при развороте, выезжая с обочины, не предоставил преимущество автомобилю Citroen, допустив с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате столкновения пострадали восемь человек, их доставили в больницу.
Выяснилось, что водитель Land Rover находился в нетрезвом состоянии. На него завели административное дело по ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.24 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) КоАП РФ.
По факту ДТП проводится проверка.
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В 04:15 произошло дтп хутор Ленина. Ситроен и Ренжровер столкнулись. 10 пострадавших. _________________________ Подписывайся на новостной портал. (Орфография и пунктуации автора сохранены) Стали очевидцем или свидетелем интересного�� ? Есть эксклюзивные кадры ����? Присылайте материалы нам в Директ��. Интересные материал мы опубликуем в ленте�� либо добавим в сторис�� ! © All rights reserved. All rights belong to their respectful owners. © Все права на видео и музыку принадлежат их владельцам. #тимашевск #тимашевскийрайон #погода #тимашевсксити #timashevsk #новости #чп #2019 #фото #видео #кубань #красота #кубанец #новокорсунская #лента #актуальное #стапоминская #приморскоахтарск #славянск #армавир #анапа #сочи #краснодарm #краснодарскийкрай #Типичныйтимашевск #дтп
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