На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом из-за пьяного водителя пострадали восемь человек

В Тимашевском районе Кубани утром 1 июня произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек

Авария случилась около 5:50 на автодороге Тимашевск — Приморско-Ахтарск в районе хутора Ленина.

«Водитель автомобиля Land Rover при развороте, выезжая с обочины, не предоставил преимущество автомобилю Citroen, допустив с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения пострадали восемь человек, их доставили в больницу.

Выяснилось, что водитель Land Rover находился в нетрезвом состоянии. На него завели административное дело по ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и 12.24 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.