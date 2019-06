На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом из-за пьяного водителя пострадали восемь человек

View this post on Instagram

В 04:15 произошло дтп хутор Ленина. Ситроен и Ренжровер столкнулись. 10 пострадавших. _________________________ Подписывайся на новостной портал. (Орфография и пунктуации автора сохранены) Стали очевидцем или свидетелем интересного ? Есть эксклюзивные кадры ? Присылайте материалы нам в Директ. Интересные материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис ! © All rights reserved. All rights belong to their respectful owners. © Все права на видео и музыку принадлежат их владельцам. #тимашевск #тимашевскийрайон #погода #тимашевсксити #timashevsk #новости #чп #2019 #фото #видео #кубань #красота #кубанец #новокорсунская #лента #актуальное #стапоминская #приморскоахтарск #славянск #армавир #анапа #сочи #краснодарm #краснодарскийкрай #Типичныйтимашевск #дтп