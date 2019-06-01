Жители Юга и Северного Кавказа могут сдать биометрию в 700 отделениях 65 банков
Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков
Большинство из них находится в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В целом по России запись голосов и изображений лиц клиентов для предоставления услуг удаленно осуществляют 5,2 тыс. отделений 146 банков. Об этом сообщили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном главном управлении Банка России в Краснодаре.
Представители Центробанка и компании «Ростелеком» рассказали о принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС). Специалисты показали, как проходит сбор биометрии и идентификация человека для дистанционного получения банковской услуги.
«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и инвалидов, а также для жителей отдаленных населенных пунктов. Граждане смогут открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток», — сказал начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.
Удаленная идентификация — это механизм, позволяющий людям получать финансовые услуги дистанционно в любом банке. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную регистрацию. Для этого сотрудник банка в присутствии клиента фиксирует его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимает образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации бесплатна. Ее проводят на добровольной основе.
Для дистанционного открытия счета, получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно ввести логин и пароль от портала госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера.
«Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств», — рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система «Ростелекома» Светлана Озерецковская.
Единую биометрическую систему можно будет использовать для получения услуг страховых компаний. Также с помощью системы клиентам разрешат пользоваться госуслугами, коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.
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