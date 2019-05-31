СК начал проверку из-за отказа санатория «Лаба» принимать пенсионера

В начале прошлого года 86-летний пенсионер оплатил аванс за путевку в санаторий «Лаба». После того как он сдал все необходимые анализы и получил санаторно-курортную карту, здравница отказала мужчине в размещении из-за его возраста.

Суд встал на сторону пенсионера и удовлетворил иск, по которому пожилой человек должен был получить 110 тыс. рублей компенсации, в том числе 50 тыс. рублей за моральный вред. Тогда же представители санатория заявили, что им стыдно за своих работников, поэтому решение обжаловать они не будут.

Однако 27 мая стало известно, что санаторий обжаловал решение суда. На новом заседании суд признал, что «Лаба» отказала пенсионеру именно из-за возраста, однако снизил сумму компенсации со 110 тыс. до 30 тыс. рублей. Компенсация морального вреда снизилась с 50 тыс. до 10 тыс. рублей.

Лабинский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.