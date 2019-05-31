Грузовой поезд переехал мужчину в Белореченске

Несчастный случай произошел в 17:50 на перегоне Комсомольский — Тверская. Мужчина переходил железнодорожные пути. Машинист начал сигналить и применил экстренное торможение, однако все равно наехал на него.

Мужчину доставили в больницу. Но там от полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.