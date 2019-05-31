Грузовой поезд переехал мужчину в Белореченске

Краснодарский край

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В Белореченске 30 мая грузовой поезд наехал на 44-летнего местного жителя

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Несчастный случай произошел в 17:50 на перегоне Комсомольский — Тверская. Мужчина переходил железнодорожные пути. Машинист начал сигналить и применил экстренное торможение, однако все равно наехал на него.

Мужчину доставили в больницу. Но там от полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, в Ейске 20 марта грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего местного жителя.

Белореченский район Железная дорога Поезда смерть
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Грузовой поезд переехал мужчину в Белореченске

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