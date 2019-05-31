Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет сделал вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Специалист по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасия Голодова рассказала, что рейс DP340 авиакомпании «Победа» приземлился в 6:24. Причиной вынужденной посадки стало недомогание одного из пассажиров. В 7:16 самолет вылетел в Сочи со всеми пассажирами, сообщает «Интерфакс-Юг».