Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет сделал вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Краснодарский край, Вся Россия

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Самолет Екатеринбург — Сочи 31 мая вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

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Специалист по связям с общественностью аэропорта Волгограда Анастасия Голодова рассказала, что рейс DP340 авиакомпании «Победа» приземлился в 6:24. Причиной вынужденной посадки стало недомогание одного из пассажиров. В 7:16 самолет вылетел в Сочи со всеми пассажирами, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Шереметьево 30 мая самолет Москва — Грозный совершил вынужденную посадку из-за сработавшего датчика пожаротушения.

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