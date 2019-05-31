Девочка с родинкой на носу пропала в Ростове

Девочка, 30 мая из дома и до сих пор не вернулась. На вид ей от 13 до 15 лет. Рост девочки — 140-150 см. Она средней полноты, с карими глазами, темными прямыми волосами до пояса, собранными в хвост. На носу у подростка есть родинка.

Павленко была в белой майке, черной длинной юбке, черных шлепках со стразами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 749-95-65, 8 (863-) 749-90-61, 8 (928) 197-33-01 или 02.